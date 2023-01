Spoorlijn tussen Weert en Hamont-Achel: “Iedereen wil het maar hoe gaan we het betalen?”

De lijn naar Weert doortrekken, het is al heel erg lang een spoorsprookje waar veel over gepraat wordt. Maar concrete stappen zijn er nog niet gezet. Hoe komt het dat het zo moeilijk is om de lijn die iedereen zogezegd wil ook echt te realiseren? Volgens Schuurmans ligt dat aan een foute inschatting van de kosten aan Nederlandse zijde. “Het gaat altijd om centen. Een eerdere studie is veel te pessimistisch over alle kosten. Ik vind het dus heel goed dat de Nederlandse staatssecretaris van infrastructuur Viviane Heijnen nu samen met alle stakeholders in Weert komt kijken wat het potentieel is. Ze is zelf van de grensregio afkomstig, ze kent het belang van verbindingen. Maar voor concrete stappen wil ze toch echt wachten op resultaten van die nieuwe studie. Die zouden er in april moeten zijn.”