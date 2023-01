Burgemeester Herk-de-Stad Bert Moyaers uit de Kamer in stoelendans rond Kitir

De stoelendans rond Meryame Kitir kent opnieuw Limburgse gevolgen. Eerder al werd haar ministerpost overgenomen door Caroline Gennez, afkomstig uit Sint-Truiden. Zij heeft afgelopen zaterdag de eed afgelegd als minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Nu Kitir ontslag heeft genomen, moet een Limburger plaats maken voor de ex-minister in de Kamer. Bert Moyaers, burgemeester van Herk-de-Stad, volgde Kitir op in de Kamer toen ze minister werd, maar verliest nu zijn zitje. Opvallend is dat hij het eerste Limburgse Kamerlid ooit is dat de eed in het Europese parlement aflegde. Normaal gebeurt dat in de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar omwille van corona was de zitting naar daar verhuisd.