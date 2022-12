Afval van champignonkweek heeft potentieel voor cosmetica, geneesmiddelen en in voeding

De bevindingen van het project zijn volgens VITO dat de reststroom van champignonproductie circulair ingezet kan worden. Dat zou goed nieuws zijn voor de kwekers. Het "afval" blijkt de stof chitine te bevatten.

Chitine en dan vooral het ervan afgeleide chitosan wordt onder meer gebruikt in veevoeder, chemie, de agro-industrie, cosmetica en farmaceutische producten. De stof wordt als nuttig en veelzijdig gezien omdat ze onder meer antibacterieel is, antioxiderend, ontstekingsremmend, hydraterend en UV-afstotend.

"Planten die behandeld worden met chitosan, groeien opvallend sneller", stelt VITO onder meer. "In de beauty-rekken vinden we chitosan vooral in cosmetische producten zoals haargel. Chitosan heeft echter ook een bijzondere meerwaarde in de geneeskundige sector." Wat dat laatste betreft, wordt er verwezen naar de bloedstelpende werking die gebruikt kan worden in verband.

De vraag naar chitosan is bovendien momenteel erg groot, klinkt het, en zeker naar een niet-dierlijke oorsprong ervan die lokaal wordt geproduceerd. "De Vlaamse paddenstoelenkwekers zijn goed voor zo'n 23.000 ton paddenstoelen per jaar en dat zorgt voor 1.800 tot 5.500 ton nevenstroom die kan dienen als basis voor chitosan", stelt VITO dan ook. "Het CHampITINE-project is er niet alleen in geslaagd om uit de nevenstroom van champignons chitosan te halen, maar heeft ook het potentieel van het Vlaamse champignonaanbod in beeld gebracht."

Er zal nu verder worden bekeken hoe paddenstoelenresten concreet opgewaardeerd kunnen worden als ingrediënten voor voeding (spreads, smaakversterkers, proteïnebronnen) en bioactieve componenten.