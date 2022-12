Cyberexperten hebben vragen bij verklaringen van stad Antwerpen over hacking: "Beetje een vreemde, magische oplossing"

“Ik zag op een slide staan dat ze gaan nadenken over tweestapsverificatie. Als je inlogt in bijvoorbeeld je Gmail-account, krijg je dan een code op je gsm om te verzekeren dat jij het wel bent. Dan denk ik: had je dat nog niet? Dat zou volgens de slide uitgerold moeten worden in 2023. Dat roept bij mij eigenlijk nog meer vragen op dan er al waren. Ook al omdat audits in 2020 al hebben uitgewezen dat er in het algemeen bij steden en gemeenten te weinig aandacht is voor cyberveiligheid."