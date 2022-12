Presentatoren De Warmste Week moeten één bed delen en krijgen "bedschema": "Ze gaan knock-out zijn op het einde van de week"

Net zoals tijdens eerdere edities, worden de presentatoren dus ook dit jaar op de proef gesteld. Concreet mogen Kawtar, Eva, Sander en Fien om de beurt drie of zes uur in het bed slapen. "Seg Tom, dat was niet ons plan hé", reageerde Eva De Roo meteen. "Ik weet niet of ik aan het lachen of huilen ben", was de reactie van Fien Germijns. Maar welk effect heeft dit slaapritme op de presentatoren? We vroegen het aan Inge Declercq, neuroloog en slaapexpert in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.