Europese ministers van Energie bereiken akkoord over prijsplafond voor aardgas: "We laten niemand energie als wapen gebruiken"

Intussen is de gasprijs in Europa, op de toonaangevende TTF-markt in Amsterdam, ruim 7 procent gedaald gekoerst, tot ongeveer 107 euro per megawattuur. Dat is het laagste niveau in een maand tijd. Vermoedelijk ligt de aankondiging aan de basis van die daling

De voorbije weken noteerde de TTF-gasprijs rond de 135 euro per megawattuur. De koude temperaturen in Europa dreven de prijs op. Sinds vandaag is het een pak zachter geworden én kondigden dus de Europese ministers van Energie een akkoord aan over een prijsplafond.

Met 107 euro per megawattuur blijft aardgas wel nog altijd meer dan dubbel zo duur als in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog geen oorlog woedde in Oekraïne en geen Europese sancties golden tegen Rusland.