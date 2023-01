Europese Investeringsbank pompt 475 miljoen euro in Brussels openbaar vervoer

Het Brusselse Gewest wil met deze overeenkomst de dienstverlening en de capaciteit van het openbaar vervoer verbeteren, en daarnaast ook de inwoners en pendelaars een groen alternatief voor de auto bieden. “Het is de eerste keer dat de Europese Investeringsbank partner wordt van de gewestelijke overheid", zegt Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD). “Het toont aan dat een belangrijke Europese financiële speler het investeringsbeleid in Brussel ook kwalitatief steunt. Met deze grote lening zorgen we voor een verdere modernisering van het openbaar vervoer voor zowel de metro, bus als tram. Het openbaar vervoer in Brussel wordt een nog belangrijker vervoersmiddel in de stad.”