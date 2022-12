Eurosong 2023: zo gaan we in de week voor de finale van 14 naar 7 liedjes

De VRT heeft Eurosong opnieuw van stal gehaald om te bepalen wie voor België naar het Songfestival mag gaan. Een preselectieshow dus, waarbij het publiek en een vakjury zullen uitmaken met welk liedje we naar Liverpool trekken. Dat staat gepland op 14 januari, met een grote liveshow op Eén.

Die finale op zaterdag wordt niet voorafgegaan door een reeks voorrondes of halve finales. Wel leren we de zeven kandidaten en hun twee liedjes beter kennen in de week voor de finale, telkens na het VRT NWS Journaal van 19 uur. "In die week ga je kunnen kijken naar een programma waar de kandidaten van twee songs per kandidaat naar één song gaan", zegt presentator Peter Van de Veire.