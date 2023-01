Extra loketten Gent voor 1.200 Oekraïners die verblijfskaart moeten verlengen

Gent heeft alle 1.200 Oekraïners in de stad per brief opgeroepen om zo snel mogelijk hun verblijfskaart te vernieuwen. De stad voorziet extra loketten om alle documenten te kunnen afleveren. Oekraïense vluchtelingen hebben nu een kaart tot begin maart en krijgen een verlenging van een jaar. De kaart is belangrijk omdat ze onder meer toelaat om te werken.