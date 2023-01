Zeldzame vlinder gentiaanblauwtje zal wellicht uitsterven in Vlaanderen 

Op de VN-top in Montreal zijn afspraken gemaakt om de wereldwijde biodiversiteit te beschermen. Maar het is twijfelachtig of dat de populatie gentiaanblauwtjes in Vlaanderen kan redden. De vlinder komt in verschillende delen van Europa voor, maar in Vlaanderen is hij met uitsterven bedreigd. "Toen ik in de jaren '90 begon met mijn onderzoek naar het gentiaanblauwtje kwam die vlinder nog op een 50-tal plaatsen voor in Vlaanderen, en nu nog maar op enkele plekken", vertelt Dirk Maes van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). "De vlinder leeft nog op enkele militaire domeinen: in de vallei van de Zwart Beek en op het groot schietveld van Brasschaat. En er zijn nog populaties in het Hageven in Neerpelt en in het Zwart Water in Turnhout."