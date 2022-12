Gladheid zorgt voor ongezien veel ongevallen op Oost-Vlaamse wegen

Door het gladde wegdek waren er zondagavond kettingbotsingen in Melle en in Waasmunster. In Melle raakten een tiental auto's betrokken bij verschillende ongevallen. Er was daardoor veel verkeershinder op de R4. En op de E17 in Waasmunster is een MUG-voertuig van het AZ Vitaz uit Sint-Niklaas door een slippende auto aangereden. Daardoor is een kettingbotsing ontstaan waarbij 12 auto's betrokken raakten. Bij dat ongeval vielen er vier gewonden.