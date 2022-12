Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke verheugd over antitabaksplan: "Beleid was in slaap gevallen, we trekken trein weer op gang"

Het aantal rokers in België is al decennialang tanende. Zo rookten in 1982 nog 40 procent van de Belgen, in 2018 ging het om nog 19,4 procent. In absolute aantallen gaat het over 3,9 miljoen rokers in de jaren tachtig ten opzichte van 2,2 miljoen rokers in 2018. Ongeveer de helft van de rokers legde de sigaret uiteindelijk naast zich neer. Dat is vooral het gevolg van heel wat bewustmakingscampagnes en nieuwe regelgeving over de schadelijke gevolgen van het roken.