Psychiatrische ziekenhuizen van Menen en Kortrijk krijgen hoog beveiligde crisisafdeling

De overheid maakt ook geld vrij voor extra personeel, onderlijnt Deboever: "Belangrijk is dat er voldoende personeel aanwezig is om een één op één contact te behouden als patiënten in een beveiligde ruimte zijn."

In maart 2023 zal de afdeling in het Psychiatrisch Centrum Menen af zijn. Ook het psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie in Kortrijk krijgt zo'n unit. Naast de afdeling in Ieper en Brugge zullen er binnenkort dus vier afdelingen in onze provincie zijn.