Indiase kunstenaar geeft werk cadeau aan Genks Mijndepot in Waterschei

Arjun Das was in het voorjaar te gast in het kunstatelier Jester in Genk waar hij een tijdje gewerkt heeft aan verschillende kunstwerken. Hij raakte gefascineerd door het Limburgse mijnverleden en wilde dit verwerken in zijn creaties. Een van die houtsnijwerken geeft hij nu cadeau aan de stad. Het is gemaakt van een oude stutbalk die in de Limburgse mijnen is gebruikt en heeft drie zijden die arbeid moeten voorstellen. “Hij legt de link tussen de Genkse mijnwerkers en de Indiase arbeiders”, vertelt schepen Anniek Nagels (CD&V) trots. “Het werk heeft nog een derde kant die de twee met elkaar moet verbinden.”