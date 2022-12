Jeroen Meus staat zelf in foodtruck op De Warmste Week om aan te tonen dat vers koken niet duur hoeft te zijn 

Elke dag wordt er een ander gerechtje in de foodtruck aan de inkom klaargemaakt: “De gerechtjes zijn vooral heel betaalbaar. Ik wil vooral aantonen dat kansarmen niet duur hoeven te koken om vers te koken. Dat is vooral de inzet van de hele actie. Ik heb ook mijn ogen opengetrokken want een rode paprika is dubbel zo duur al een gele. Dus als je daar een beetje begint op te letten, dan kan je wel spaarzaam, maar toch nog altijd gezond en vers eten klaarmaken.”