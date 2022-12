Kamal Kharmach maakt humoristische schoolvoorstellingen over geldzaken: "Van iets saais iets tofs maken"

"We zien dat jongeren echt vragende partij zijn voor meer financiële informatie", zegt Isabel Marchant van Febelfin. "Zo willen ze van alles weten over beleggen, op eigen benen staan, het aanvragen van krediet... Door de handen in elkaar te slaan met Kamal Kharmach kunnen we een antwoord bieden op die vragen en kunnen we jongeren op een leuke en speelse manier heel veel bijleren." Met de schoolvoorstellingen mikken Febelfin en Kharmach in de eerste plaats op de derde graad van het secundair onderwijs.