Kamercommissie Belgisch koloniaal verleden draait uit op mislukking: "sommige partijvoorzitters en het paleis vinden excuses een stap te ver"

"Nu was het moment om de politieke belangen even opzij te schuiven, maar dat is onvoldoende gebeurd", zegt Wouter De Vriendt. "Er was onvoldoende bereidheid om binnen de Vivaldi-meerderheid naar een compromis te zoeken, de afstand tussen de fracties van de oppositie was groot. Op het vlak van excuses bleek die afstand zelfs onoverbrugbaar."