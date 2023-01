Kinderdagverblijf Baby Hof in Zwevegem moet dicht

In het verleden waren er al klachten over de hygiëne in het kinderdagverblijf Baby Hof in Zwevegem. Nu zou het vooral gaan om schimmel op de muren.

Het kinderdagverblijf is tijdelijk geschorst tot 15 maart. Een onderzoek van het Agentschap Opgroeien zal moeten uitwijzen of de crèche definitief moet sluiten of niet. Er werden negentien kinderen opgevangen.

De voorbije tijd sloot het Agentschap Groeien al enkele kinderdagverblijven in West-Vlaanderen. Een week geleden moest 't Fopspeentje in Beveren bij Roeselare dicht. Die sluiting wordt fel aangevochten door ouders die wel tevreden zijn over de crèche.