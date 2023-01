Kinderkoor Bloemfontein uit Zuid-Afrika zamelt meer dan 2.500 euro in voor De Warmste Week

"Ze zijn heel fier op wat ze bereikt hebben, heel terecht. We hebben precies 2.584,32 euro verzameld", gaat Put verder. Ze kondigden heel trots hun actie en het bedrag aan in Het Warmste Huis en hebben er een liedje gezongen en gedanst. "Nu reizen we nog naar Parijs en nadien zullen we Kerstmis thuis doorbrengen. Maar we hadden een geweldige tijd hier", zegt zanger Riley. "Winterland in Hasselt was geweldig en het koude weer was ook heel speciaal. Heel cool dat we sneeuw gezien hebben, het was echt een toffe ervaring!"