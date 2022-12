Jongetje van 3 overleden na verkeersongeval in Zottegem

Het ongeval gebeurde gisterenavond op de Provinciebaan in Velzeke, deelgemeente van Zottegem. Toen een moeder en haar zoontje van een bus stapten en de weg wilden oversteken, werden ze gegrepen door een wagen.

Het kind is ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het UZ in Gent gebracht. Daar is het later overleden aan zijn verwondingen. De moeder ligt nog in het ziekenhuis.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen is gladheid waarschijnlijk de oorzaak.