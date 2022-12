Grondwetspecialist Johan Vande Lanotte: "Geen verrassing dat koning andere mening zou hebben over koloniale excuses"

Dat het koninklijk paleis een andere mening zou hebben over wat sommige partijen in de commissie willen bereiken, verwondert grondwetspecialist Johan Vande Lanotte (Vooruit) niet.

"Het is in het verleden vaker gebeurd dat het Belgische koningshuis wanneer het over het beleid in Afrika gaat, daar een aantal eigen opinies over heeft. Dat was ook in de Rwanda-crisis zo. Mij verwondert dat niet helemaal. Het verwondert mij zelfs helemaal niet, maar niemand mag dat als een excuus zien", legt Vande Lanotte uit.

"Als een parlementslid zegt dat hij voor of tegen iets heeft gestemd omdat de koning dat vroeg, dan is dat omdat dat parlementslid dat zelf wil. De koning mag zijn mening geven. In het verleden is dat ook vaak gebeurd, maar het is ook vaak gebeurd dat de politiek iets anders gedaan heeft dan wat de koning vroeg."