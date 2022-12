Kortgeding over hoe beschuldigden proces aanslagen worden behandeld, uitgesteld naar vrijdag

Al sinds het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 is gestart, klagen de beschuldigden over de strenge veiligheidsmaatregelen waaronder ze van en naar de assisenzaal in Haren worden gebracht. Met name de regelmatige naaktfouilles die de beschuldigden moeten ondergaan en blinddoeken die de beschuldigden moeten opzetten tijdens hun vervoer, stuiten hen en hun advocaten tegen de borst.