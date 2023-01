Leraren en directeurs zelf op schoolbanken van hogeschool PXL in Hasselt om te leren over kansarmoede

"Het is vooral belangrijk dat leraren niet te erg in hokjes denken en zien dat elke leerling dezelfde kansen moet krijgen, ongeacht de achtergrond van het kind", zegt Michelle Dewulf van hogeschool PXL en de Vlaamse Hogescholenraad. "Ik heb zelf nog lesgegeven in het secundair onderwijs. Een jongen uit een kansarm gezin had zijn zakrekenmachine niet bij en daardoor kon hij zijn examen wiskunde niet maken. Ik heb aangegeven bij de collega's dat hij echt wel recht had op een zakrekenmachine. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden en leerlingen niet te straffen omdat het geld er soms gewoon niet is."