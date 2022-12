Afgekeurde lift gijzelt bewoners van seniorenflat in Willebroek al 3 weken

Verschillende bewoners van de eerste en de tweede verdieping van seniorenflats De Wilg in Willebroek, vrezen dat ze voor de kerstdagen niet bij hun familie zullen raken. De enige lift in hun flatgebouw is al sinds 30 november buiten gebruik.

Al sinds februari waren er defecten, weet ook thuisverpleegkundige Anissa Touzani die er geregeld komt. "Die mensen zijn al een hele tijd aan het sukkelen met de lift. Dan is hij weer enkele dagen stuk, dan is hij weer gerepareerd... Er zijn ook mensen die er een tijd in vastgezeten hebben, toen hij blokkeerde. Die moesten dan bevrijd worden. Dat is voor sommigen echt wel een traumatische ervaring geweest. Sommige mensen nemen de trap nog, maar wie dat absoluut niet meer kan, zit al de hele tijd gegijzeld in zijn appartement. Ik nam ook al een hele tijd de lift niet meer. Ik kan het me echt niet permitteren om er een half uur in vast te zitten."