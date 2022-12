"Elke klant moet zich veilig voelen bij masseur": beroepsfederatie pleit voor wettelijk kader na misbruikzaak in Limburg

Volgens de Belgische Massage Federatie (BMF) toont het geval van "deze charlatan" aan dat er dringend nood is aan een beter wettelijk kader voor masseurs. Momenteel mag iedereen zich "masseur" noemen. Waardoor je als klant geen idee hebt of je bij een betrouwbare masseur belandt. "De Vlaamse overheid heeft een aantal jaar geleden de vestigingswet voor het beroep masseur afgeschaft, maar er is niets in de plaats gekomen om de kwaliteit te waarborgen", zegt voorzitter Blokken.