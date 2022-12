Mechelen verbiedt knallende bommetjes: "Voetzoekers zijn een rage bij jongeren"

Het Mechelse stadsbestuur is de overlast door knallende bommetjes beu. Daarom komt er een verbod op het gebruik en bezit van die knallers in de periode van 1 november tot en met 31 januari. "Bommetjes afsteken is bovendien bijzonder onveilig. Het legt ook een vermijdbare druk op onze hulpdiensten”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). De politie zal vuurwerk, carbuurkanonnen, feestgeschut, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere voorwerpen in beslag nemen en vernietigen. GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro.