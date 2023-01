Moeder van vermoorde meisjes woont reconstructie bij in Waardamme

De reconstructie vindt plaats op de boerderij in Waardamme waar de vader zijn twee dochters van vijf en acht jaar om het leven bracht. Hij beweert dat hij wraak wilde nemen op zijn ex-vrouw van wie hij nog maar net gescheiden was. Er was onder meer onenigheid over het bezoekrecht voor de meisjes.

De moeder woont de reconstructie bij. Volgens haar advocaat Kristiaan Vandenbussche wil ze erbij zijn om een antwoord te krijgen op de vragen waarmee ze zit. Ze wil bijvoorbeeld weten of haar dochters hebben afgezien. Kristiaan Vandenbussche: "Ze wil weten wat er precies gebeurd is. Hoe bewust hebben de meisjes alles meegemaakt bijvoorbeeld."