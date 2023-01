Zelzate heeft dit jaar minder Nederlandse klanten die vuurwerk kopen

Zelzate is traditioneel een plaats waar Nederlanders van over de grens hun vuurwerk komen kopen. Maar door de vele ongelukken die ermee gebeuren, stelde Nederland strengere regels op. Volgens de Rijkswaterstaat is vuurwerk toegelaten binnen een beperkte tijd: "U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur." Maar, net als bij ons is in veel gemeenten vuurwerk verboden. In Vlaanderen moet je bij de gemeente aanvragen of je vuurwerk mag afsteken: "Vooraleer u vuurwerk koopt, vraag na bij het gemeentebestuur of de politiezone waar u het vuurwerk wilt afsteken of het gebruik van vuurwerk toegelaten is en onder welke voorwaarden."