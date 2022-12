Vlaamse Vereniging van Studenten over hogere studiekosten: "Lage middenklasse dreigt uit de boot te vallen"

Het probleem laat zich moeilijk in cijfers vatten, maar volgens De Wit steeg het aantal aanvragen om hulp bij zowel de KU Leuven als de VUB met 50 procent. Ook het aantal studenten dat moet rekenen op een leefloon zou op een recordhoogte liggen. Dat het hoger onderwijs in Vlaanderen relatief goedkoper is dan in andere Europese landen betekent volgens de voorzitter niet veel voor studenten die het moeilijk hebben.

"Als je niet kan betalen, heb je er weinig aan te weten dat het elders nog meer kost", zegt De Wit. "Er is trouwens nergens zo'n hoge belastingdruk als hier. Daar mag je ook wat voor terug krijgen."