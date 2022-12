"Historisch akkoord" op VN-biodiversiteitsconferentie: 30 procent van alle land en water beschermd tegen 2030 en meer subsidies

Ook financieel is er een doorbraak bereikt. Er wordt opgeroepen om tegen het eind van dit decennium 200 miljard dollar vrij te maken voor biodiversiteitsprojecten allerhande, vanuit verschillende bronnen, privé en overheid. Tegelijk zou er voor 500 miljard dollar minder geld geld moeten gaan naar projecten die biodiversiteit kunnen schaden. Er moet tegen 2025 ook meer geld rechtstreeks naar ontwikkelingslanden gaan: 20 miljard, ongeveer het dubbele van wat het nu is. Tegen 2030 zou dat oplopen tot 30 miljard per jaar.

Het is het grootste akkoord ooit in zijn soort, en dat was ook nodig. Het gaat bijzonder slecht met de biodiversiteit wereldwijd en er was een stevig akkoord nodig om het verval te stoppen. Deze conferentie werd daarom gezien als een soort laatste kans. Of het akkoord voldoende is, zal later moeten blijken. "Maar we hebben nu een kans om de val te stoppen", zei Brian O'Donnell van belangengroep Campaign For Nature.

"Er zitten heel wat positieve elementen in. Als de regeringen dit ook werkelijk uitvoeren, dan zal de natuur in 2030 beter af zijn dan nu", zegt Sue Lieberman van de Wildlife Conservation Society.