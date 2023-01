Aalsterse politie onderzoekt beelden van vechtpartij in café

De feiten gebeurden donderdag 15 december rond 22.30 uur in het café Tipken in de Aalsterse deelgemeente Moorsel. Op de beelden is te zien hoe vier mannen de zaak binnenstormen en er een gevecht ontstaat met de aanwezige klanten. Er worden verschillende klappen uitgedeeld en één slachtoffer werd met een wielsleutel op het hoofd geslagen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand raakte ernstig gewond.

De aanleiding voor de vechtpartij wordt nog onderzocht, maar de slachtoffers verklaarden dat ze aangevallen werden nadat ze eerder tussenbeide kwamen in een conflict tussen een koppel in de buurt van het café.