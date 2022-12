Onderzoekscommissie over bestorming Capitool in VS vraagt strafrechtelijke vervolging oud-president Donald Trump

De onderzoekscommissie van het Amerikaanse parlement over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 vraagt de strafrechtelijke vervolging van oud-president Donald Trump. Volgens de commissie is Trump verantwoordelijk voor het belemmeren van de procedure, samenzwering tegen de VS en schuldig aan het afleggen van valse verklaringen en aanzetten tot opstand. De conclusie van de commissie is een aanbeveling, want het is aan het Amerikaanse ministerie van Justitie om individuen te vervolgen.