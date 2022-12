Oprichter Eureka-school in Leuven, waar prins Emmanuel leerling was, krijgt titel van barones

Cooremans mag zich vanaf nu barones noemen. Ze beschouwt het als een erkenning voor wat zij samen met het team van Eureka de voorbije jaren gerealiseerd heeft. "En het zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor kinderen die het verdienen. Als je moeilijk leest, rekent of schrijft, denk je snel dat je dom bent. We leren de kinderen anders kijken naar hun leerstoornis. We noemen het "van mankement tot talent", het mankement blijft maar je kan je talent ondertussen wel ontwikkelen."