P-22, poema die van stadspark Los Angeles zijn thuis maakte, overleden

Puma P-22, de poema die tien jaar lang in het stadspark van Los Angeles leefde, is overleden. Het dier werd vorige week gevangengenomen en bleek in een slechte gezondheid te verkeren. Daarom werd besloten hem te laten inslapen. De poema was het gezicht van een internationale campagne om bedreigde poema’s in Zuid-Californië te redden.