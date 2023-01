Parket streng voor vluchtende bromfietser nadat politiewagen over de kop slaat bij achtervolging in Dilbeek

Het parket van Halle-Vilvoorde eist 12 maanden cel tegen een jongeman uit Dilbeek die betrokken was bij een achtervolging waarbij een politievoertuig over de kop is geslagen. Bij het ongeval raakten vier politiemensen gewond. “Ik weet niet of u nog een tweede kans verdient”, klonk het streng aan de zijde van de openbare aanklager.