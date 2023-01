Nancy Pelosi geeft de hamer door: 5 memorabele momenten uit haar carrière als speaker in het Huis van Afgevaardigden

Hoewel haar vader parlementslid en burgemeester van Baltimore was, wees lange tijd weinig erop dat Nancy Pelosi (82) zelf ooit geschiedenis zou schrijven in de Amerikaanse politiek. Nadat ze in het huwelijk was gestapt met Paul Pelosi, was ze jarenlang huismoeder. Nancy en Paul kregen 5 kinderen in 6 jaar tijd. Midden jaren 70 zette ze haar eerste politieke stappen, in 1987 raakte ze voor het eerst verkozen in het Congres.

Het grote gloriemoment kwam begin 2007, toen ze speaker (voorzitter) werd in het Huis van Afgevaardigden. De eerste vrouw ooit en tot nog toe de enige vrouw. Na de president en de vicepresident is de speaker de belangrijkste post in de Amerikaanse politiek."Two heartbeats away from the presidency", wordt wel eens gezegd. Intussen is Pelosi niet alleen de eerste vrouw op die post, ze is ook de oudste speaker in de Amerikaanse geschiedenis.