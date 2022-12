Russische president Poetin voor het eerst in drie jaar op bezoek in Minsk: trekt hij Wit-Rusland mee in de oorlog?

Over wat Poetin in Oekraïne van plan is, bestaat ook bij goed geïnformeerde experten geen consensus. "Sommigen beweren dat hij een reset voor ogen heeft: hetzelfde overdoen: de campagne op Kiev overdoen, maar op een iets andere manier. Anderen denken dat hij het wil laten uitmonden in een frozen conflict."



Wat de "belangrijke aankondiging" van Poetin zal inhouden, daar heeft ook Holslag het raden naar. "Er zijn een aantal processen bezig. Zo is defensieminister Sjojgoe bezig met het hertekenen van de Russische defensiedoctrine. Het zou kunnen dat in die context een aantal aankondigingen komen.

Maar vermoedelijk zullen we klaarheid krijgen in wat de nieuwe stappen zullen zijn in de campagne in Oekraïne. Op dit moment worden weer 200.000 Russische rekruten getraind. We zien ook dat de defensiestrategie op volle toeren draait."