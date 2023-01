Politie kan voortaan drone inzetten boven Hoogstraten en Merksplas

De drone zal zeer uiteenlopend worden ingezet. "Bij een zoektocht naar vermiste personen bijvoorbeeld. Bij grote ongevallen kan het handig zijn om de situatie vanuit de lucht in beeld te brengen. Ook als we op zoek moeten gaan naar een verdachte van een woninginbraak, zijn het extra ogen op het terrein", zegt Hoskens. Ook bij een brand, een gaslek, wateroverlast of gevangenisopstand kunnen beelden van de drone nuttig zijn. Hij kan ook worden ingezet bij grote evenementen, om verkeersstromen en mogelijke overlast in beeld te brengen.