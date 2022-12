Gezondheidstoestand Thaise prinses "tot op zekere hoogte" stabiel: long-, hart- en nierfunctie worden ondersteund

Koning Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun heeft zeven kinderen, maar het is alleen zijn oudste dochter Bajrakityabha die in aanmerking lijkt te komen als troonopvolger. Achter de schermen zou ze al worden klaargestoomd om de taak op zich te nemen. Ze volgde ook twee doctoraatsopleidingen in de Rechten aan Amerikaanse universiteiten, werkte samen met de Verenigde Naties en was van 2012 tot 2014 ambassadeur van Thailand in Oostenrijk, Slovenië en Slovakije.