Protestmars in Gent tegen besparingen bij stadsarcheologie: "De rekening klopt niet" 

Schepen Filip Watteeuw (Groen) ging eerder al in op de argumenten van de actievoerders. Hij noemt de beslissing moeilijk, maar volgt de kritiek niet. Watteeuw benadrukt dat de stad, door de besparingen, minder archeologische werven zal hebben. Dat moet de kosten al drukken. Hoorne en de actievoerders kunnen zich niet vinden in die redenering. "Als Gent één grote opgraving moet doen - soms is het verplicht door Vlaanderen en kan het niet anders - dan kunnen de kosten oplopen tot 350.000 euro. Dat is véél meer dan de 50.000 euro in het raamcontract."