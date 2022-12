Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa ondanks Farmgate-schandaal kandidaat om zichzelf op te volgen 

Het ANC, de beweging van oud-president Nelson Mandela die Zuid-Afrika bevrijd heeft van de Apartheid, is sinds 1994 de belangrijkste partij in Zuid-Afrika, met een absolute meerderheid in het parlement. Ze levert sindsdien ook telkens de president (in Zuid-Afrika wordt die na de parlementsverkiezingen door het parlement aangesteld). Wie door het ANC als partijleider werd verkozen, werd na de parlementsverkiezingen dan ook altijd de nieuwe president.

Maar de tijden zijn veranderd en het ANC is in verval. De kans bestaat dat de partij in 2024 voor de eerste keer in 30 jaar geen absolute meerderheid meer haalt, waardoor ze voor het eerst een coalitie zal moeten vormen. En dat kan ook gevolgen hebben voor de aanstelling van de nieuwe president. Ramaphosa zelf blijkt echter populairder te zijn dan zijn partij. Hoewel hij nu zelf in opspraak is gekomen, heeft die populariteit blijkbaar de doorslag gegeven voor heel wat ANC-leden. Hij lijkt de enige te zijn die het verlies voor het ANC nog zou kunnen beperken.