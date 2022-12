"Een slag in het gezicht": Belgisch-Congolese politicoloog Nadia Nsayi teleurgesteld over mislukte Kamercommissie

"Ik heb vandaag naar de commissie gekeken, niet alleen als politicoloog, maar ook als nazaat van het koloniale verleden", vertelt ze. "Ik heb maar één woord: "schaamteloos". Het is schaamteloos dat de politieke meerderheid, de Vivaldi-regering, er niet in geslaagd is om een akkoord te bereiken."

"Het minste dat ze kunnen doen is een akkoord vinden over het aanbieden van excuses voor het koloniaal verleden. Ik vind dat een teleurstelling en een heel slecht signaal. Het signaal dat hier vanuit de politiek wordt gegeven, is dat het lijden van de Congolese, Rwandese en Burundese bevolking eigenlijk niet belangrijk is."