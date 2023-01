Reconstructie van gezinsdrama in Kuurne afgerond: "Dit was een zeer emotioneel moment voor mijn cliënte"

De reconstructie vanmiddag duurde drie uur, wat vrij lang is. "Dat heeft te maken met de gezondheidssituatie van mijn cliënte", zegt Patrick Arnou, "maar ook met de onderzoeksrechter die alles grondig heeft willen bekijken. Mijn cliënte heeft vlot meegewerkt, al was het uiteraard bijzonder zwaar voor haar. Uiteindelijk is alles goed verlopen. De reconstructie heeft, naar mijn mening, ook alles bevestigd wat mijn cliënte eerder heeft verklaard."



Na het gezinsdrama is de vrouw een tijdlang opgesloten in de gevangenis. Daartegen kwam toen fel protest uit Kuurne onder meer, waar het paar goed gekend was. Maar ondertussen mag ze haar voorhechtenis uitzitten in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.