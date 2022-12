Scheldewater als bron voor verwarming van nieuw sportcomplex in Gavere

Aquathermie, zo heet het principe van een warmtepomp die gebruik maakt van water om een gebouw te verwarmen, legt Thomas De Vogelaere uit. Hij is algemeen directeur bij Willy Naessens Industriebouw, de firma die het sportcomplex bouwt. Volgens hem is dit project in Gavere nog maar het 3de of 4de in Vlaanderen dat van die technologie gebruik maakt. Het was de bedoeling van de gemeente om het gebouw te verwarmen zonder fossiele brandstoffen als gas of stookolie.