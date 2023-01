Stad Genk heeft na 35 jaar alle mijnerfgoed in de stad 1 maal gerestaureerd

“Met de afronding van de schacht van Waterschei hebben we inderdaad alle mijnerfgoed in Genk historisch herbestemd”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “De mijnen van Waterschei en Winterslag zijn gesloten in 1987 en 1998 en dan heeft het een heel aantal jaren geduurd, eer dat we wisten wat we met die sites gingen doen. Maar alle mijnerfgoed is na 35 jaar minimaal één keer gerestaureerd. Doordat de schacht van Waterschei nu uit de stellingen is - het laatste dat we gerenoveerd hebben -, is dat eigenlijk magnifiek. Het zijn trouwens allemaal monumenten.”