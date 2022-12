Straat in Hoegaarden krijgt als eerste nieuwe watersensor om waterlekken op te sporen

In de Sint-Jansstraat in Hoegaarden is een nieuwe watersensor geplaatst om waterlekken op te sporen. Het is de eerste van 400 nieuwe sensoren die het waterbedrijf De Watergroep de komende twee jaar gaat installeren. Via de sensoren kunnen lekken sneller en gerichter opgespoord worden, waardoor waterverlies zo beperkt mogelijk blijft.