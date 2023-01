Taks van 1.520 euro per kamer: stad Brussel legt coliving aan banden

Dat de Brusselse woningmarkt onder druk staat, is intussen geen geheim meer. In 2022 betaalde je voor een huis in het Brussels gewest gemiddeld 573.000 euro, blijkt uit de Notarisbarometer. Dat is een stijging met liefst 33 procent in vijf jaar tijd. “Met deze taks proberen we betaalbaar wonen in Brussel te beschermen”, zegt Persoons. “Op dit moment worden die panden onderverdeeld door investeerders, maar op papier worden ze nog als een eengezinswoning beschouwd."