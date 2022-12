Tientallen gewonden bij zware turbulentie op Amerikaanse vlucht: "Blij dat iedereen het gaat overleven"

Turbulentie is normaal gezien niets waar je je als passagier (of bemanningslid) ernstige zorgen over hoeft te maken. Het wordt vaak vergeleken met een verkeersdrempel of een put in de weg als je met een auto rijdt. Turbulentie wordt veroorzaakt door neer- of opwaartse luchtstromen door bijvoorbeeld onweer of andere weersomstandigheden. De meeste gewonden nu zouden hun gordel niet hebben gedragen of waren aan het rondlopen op het vliegtuig.

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat op het moment van de turbulentie het lampje dat passagiers verplicht om hun gordel aan te doen nochtans brandde. "We kennen de weersomstandigheden in deze tijd van het jaar rond de eilanden zeer goed", zegt Jon Snook van de Hawaiian Airlines aan Reuters. "Er is veel instabiele lucht. Het weer is iets wat je als luchtvaartmaatschappij natuurlijk niet in de hand hebt."