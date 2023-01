Twee jaar cel voor inbreker die in Lanaken ingebouwde kluis uit kleerkast haalde

De rechter in Tongeren heeft een inbreker veroordeeld tot 25 maanden cel voor het stelen van een kluis uit een huis in Lanaken. De kluis was ingebouwd in een kleerkast, er lagen onder meer 15 autosleutels en 2.700 euro cash in. De eigenaar van het huis verbleef tijdens de inbraak in Duitsland, hij werd gewaarschuwd door het inbraakalarm.