13 jaar geleden nog door Caroline Gennez aan de kant geschoven, nu collega-ministers: hoe kijkt Frank Vandenbroucke daarop terug?

Gennez moet toegeven dat ze toen, twee jaar geleden, net als iedereen verbaasd was toen Conner Rousseau de comeback van Frank Vandenbroucke aankondigde, als minister van Volksgezondheid. “Maar ik heb meteen m’n telefoon genomen en heb Frank een bericht gestuurd”, zegt Gennez. “Spons erover. Ik ben blij dat je er bent. Je hebt ongelooflijk veel expertise. Laten we samenwerken”, stuurde Gennez toen naar eigen zeggen.

Volgens Gennez had ze zich eerder al bij Vandenbroucke verontschuldigd, voor hetgeen in het verleden was gebeurd. “En we hebben het - eerder per toeval - goedgemaakt. In het Vlaams Parlement was ik tijdens covid bezig met ventilatie als oplossing voor propere binnenlucht. Frank zag dat ook als duurzame oplossing voor de crisis en zo zijn we beginnen te samenwerken."